Grand débat sur le retour aux 90 km/h

Le retour aux 90 km/h fait débat chez les automobilistes. Revenir à l'ancienne vitesse est non seulement jugé impossible à cause des nouvelles règles fixées par le gouvernement, mais il coûterait cher. Rien qu'à Châtillon-en-Bazois, dans la Nièvre, cette action s'élèverait à 300 millions d'euros. Entre sécuriser les voies, aménager le bas-côté, arracher les arbres ou encore refaire les routes et les panneaux, le cahier des charges est lourd.