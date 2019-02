Grand débat : un stand de proximité animé par des étudiants à Nanterre

L'initiative veut rendre plus accessible le Grand débat national. Ce 14 février 2019, à Nanterre, un stand de proximité a été mis en place dans un bureau de poste. Ils seront douze à être installés dès le 18 février 2019 dans tout le pays. Près de 150 étudiants ont été recrutés pour les animer et recueillir les doléances. Que pensent les citoyens de ce nouveau mode de consultation ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.