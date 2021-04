Grand écart des températures : on ressort les manteaux dans la Manche

S'il y en a bien une qui ne s'inquiète pas du froid, c'est Nala. Ce mardi matin à Granville, le thermomètre a affiché moins deux degrés et la plage a été désertée. Seul Arsène trouve son bonheur. Il cherche des vers de terre pour préparer sa pêche. Si ce pêcheur est ravi, dans les rues, les habitants ont été surpris puisque la semaine dernière le mercure était encore monté à 26 degrés. "Je ne croyais pas qu'il faisait aussi froid", s'exclame un passant. "La semaine dernière, on était en short", avoue un autre. Ici, les manteaux d'hiver sont de retour. Pour affronter les gelées matinales, il fallait être bien préparé. Écharpes, manteaux et pulls ont été de nouveau sortis pour aller se promener. Mais le froid n'a pas déstabilisé Georges, 93 ans, qui se souvient des baisses de températures de sa jeunesse. "Tout le monde s'y habituait. Ici, quand il fait moins trois ou moins quatre, c'est vraiment léger", précise-t-il. Malgré cette météo changeante, en bord de mer, le soleil aide les Grandvillais à garder le sourire. Le dicton "en avril, on ne se découvre pas d'un fil" tombe bien à pic. Cette nuit, les températures frôleront les zéros degrés.