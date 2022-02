Grand Est : pourquoi la carte grise augmente ?

C'est une mauvaise nouvelle pour les habitants du Grand Est. A chaque acquisition de voiture, la carte grise va désormais coûter plus cher : 100 euros supplémentaires. D'ailleurs, il y a une nouveauté. Si auparavant, les voitures propres n'étaient pas soumises à la fiscalité ; désormais, leur carte grise est payante. Selon une habitante, avec l'incitation au passage à l'écologique, cette mise en place devient une vraie surcharge. En parallèle, les professionnels doivent informer leurs clients. Ils ont l'impression d'avoir été mis devant le fait accompli. "Nous avons pris en stock pas mal de voitures hybrides, qui sont aujourd'hui taxés. On subit un préjudice commercial, on subit un préjudice financier, en raison du stock" déclare Eric Vogel de chez VODIFF Automobiles à Strasbourg (Bas-Rhin). La région est désormais parmi les plus chers pour le prix de la carte grise. En 2021, les véhicules propres représentaient 10% des immatriculations dans le Grand Est. Malgré la confusion des habitants, la décision est nécessaire, selon la région, pour préserver ses ressources. TF1 | P. Vogel, L. Claudepierre