Grand félin échappé près d’Arras : les habitants d’Auxi-le-Château s’inquiètent

Quelque part dans ces champs, un félin court toujours. Marie-Françoise et Francis sont les premiers à l'avoir aperçu. C'était il y a cinq jours. L'animal a été pris en photo par les gendarmes. Il s'agirait d'un jeune félin, peut-être un puma, introuvable aujourd'hui et potentiellement dangereux. Les habitants doivent donc rester vigilants. Ce lundi matin encore, les gendarmes surveillent la zone. Ils ont cherché depuis mercredi avec les pompiers et les vétérinaires, sans succès. Cet hélicoptère l'a repéré plusieurs fois mais la tâche est difficile. "Le terrain est compliqué et beaucoup vallonné, beaucoup boisé. Ensuite, ce sont des animaux très difficiles à voir, très malins", confie Daniel Roger. Une question reste encore sans réponse : d'où vient l'animal ? Selon le maire Henri Dejonghe, "la seule hypothèse plausible c'est que ce soit quelqu'un qui l'ait eu de façon illicite et qu'il l'ait laissé partir voire qu'il l'ait lâché". Face au danger, le préfet autorise l'abatage du félin. Une décision qui révolte de nombreux habitants. Une pétition a été lancée pour le protéger