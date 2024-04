Grand frisson pour le vin des glaces

L'hélicoptère se glisse au milieu des crevasses et remonte le long des glaciers jusqu'aux Cosmiques, le deuxième plus haut refuge du pays à 3 600 mètres d'altitude. Pour Pascal Perceval, c'est un jour exceptionnel. Le vigneron vient récupérer ses cuves aux pieds du Mont-Blanc. À l'intérieur, 600 litres de jus de raisin gelé qui deviendront bientôt du vin de glace. Isabelle Vogelgesang, gardienne du refuge, a veillé sur ces cuves pendant plus d'un mois. Pour le pilote, il est difficile d'évoluer dans cet univers tout blanc, la gardienne l'oriente avec des gestes. Les sangles doivent être parfaitement accrochées. L'hélicoptère s'apprête à redescendre le jus 1 500 mètres plus bas. Direction ensuite le refuge des Grands Mulets. L'hélicoptère enchaîne les allers-retours pour déposer de la nourriture, des boissons et des draps. Pascal Perceval profite de ces rotations. Toutes les quinze minutes, le pilote monte de nouveaux sacs, puis redescend avec les cuves. Aux pieds des montagnes, un camion les attend pour ramener la récolte jusqu'au domaine en Savoie. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Fargeot