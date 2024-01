Grand froid : êtes-vous prêts ?

Quatre petits degrés à Metz ce samedi matin. En arrivant sur le marché, premier réflexe pour le père de Timothée, deux ans : mettre le bonnet de son fils. Nadine, la maraîchère, a ses astuces face à la baisse des températures : s’habiller en conséquence et prendre un petit chauffage. Les Messins préparent enfin des recettes de saison : "On a acheté de quoi faire des soupes et des fruits pour les vitamines et se rétablir, parce qu’on est un peu malades" ; "Une bonne soupe, des légumes avec un petit morceau de viande dedans. Et puis, on se tient au chaud". Pendant les fêtes cette année, pas de neige, mais de la pluie. L’arrivée du froid et du beau temps ces prochains jours ravit les habitants : "Ça fait du bien d’avoir un vrai hiver et pas quelque chose de médiocre à quinze degrés". On ressort le col roulé, gants, la doudoune et le bonnet, de bons équipements pour la marche. Ces sportifs immortalisent cette dernière course sous des températures positives. Demain, il fera six degrés de moins à Metz (Moselle). TF1 | Reportage N. Ly, C. Hanesse