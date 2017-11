Le grand marché de Noël d'Arras a ouvert ses portes

A la tombée de la nuit, les lumières donnent vie à la façade de la Grand-Place d'Arras. Les 130 chalets du marché ravissent aussi bien les petits que les grands. Les enfants s'y rendent pour chercher l'inspiration pour leurs cadeaux et les parents pour trouver quelques idées de décoration. En bonus, les visiteurs peuvent aussi y trouver du vin ou des marrons chauds. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.