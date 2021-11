Grand-mères et petits-enfants, un lien unique prouvé par la science

Deux petites filles, mais pas seulement. Agathe et Léon ont quasiment monopolisé la mémoire du téléphone de Suzanne. Des photos par centaines et une émotion toujours aussi forte dès qu'elle les voit. Car les petits-enfants ou arrière-petits-enfants ne sont que du plaisir. Cette retraitée pourrait parler d'eux durant des heures. "Une mamie gaga", ces deux habitants de Cournon (Puy-de-Dôme) connaissent eux aussi la chanson. Avoir des petits-enfants, c'est un hymne à l'amour tout simplement. "Les enfants, on les élève et ils grandissent sans que l'on s'en rende compte. Puis, il y a les petits-enfants avec qui on rattrape un peu ce qu'on a perdu avec les enfants", affirme l'un d'eux. Pour savoir si les mamies étaient plus proches de leurs petits-enfants que de leurs enfants, notre reporter est allé voir la grand-mère qu'il connaît le mieux : sa maman. Avec son petit-fils âgé de deux ans, visiblement, il n'y a pas faux ton. Un conseil : pour Noël, vous n'êtes pas vraiment obligés d'aborder ce sujet en famille. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive