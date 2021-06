Grand oral du bac : les premières impressions des candidats

C'est vrai que c'est une épreuve légèrement effrayante. Ces élèves sont parmi les tout premiers dans l'Hexagone à le passer. Il est presque 8 heures et le grand oral, nouvelle épreuve phare du bac, va bientôt commencer. En se basant sur leur spécialité de terminale, les candidats ont préparé deux questions plus ou moins accessibles au grand public. Ils seront interrogés sur l'une d'entre elles avant de dialoguer avec le jury. Alexandra a imaginé et répété cette épreuve des dizaines de fois dans sa tête. Ses inquiétudes sont de ne pas arriver à répondre aux questions ou d'avoir des trous de mémoire. Chaque élève dispose de 20 minutes de préparation, l'occasion de s'apercevoir que pour les examinateurs aussi, l'expérience est inédite. "C'est le baptême du feu pour nous tous", précise l'un d'eux. Une fois le moment passé, c'est la libération pour Alexandra comme pour ses camarades. "J'avais l'impression que c'était long et que ça ne se terminera jamais", explique un élève. Il ne faut tout de même pas oublier que ce grand oral compte pour 10% de la note finale au bac.