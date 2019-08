Grand Prix 2019 de Formule 1 : Spa, le rendez-vous de la saison

À Spa, en Belgique, les premiers essais ont commencé sur le circuit de F1 pour se préparer au Grand Prix du week-end du 31 août 2019. C'est un rendez-vous incontournable pour les amoureux du sport automobile. Près de 300 000 personnes vont vibrer tout autour du circuit. Depuis le 29 août, les campings affichent complets. L'ambiance et l'hospitalité séduisent les passionnés du F1 qui sont également venus pour faire la fête et découvrir les coutumes locales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.