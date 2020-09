Grand Prix Camion de Nogaro : des camions lancés à plus de 160 km/h

Le spectacle était au rendez-vous avec les camions de 1 000 chevaux élancés à 160 km/h sur la piste de course. Ces mastodontes sont de véritables bolides de compétition. Accrochages et sorties de piste, beaucoup de chauffeurs routiers dans le public ont été ébahis. Les 23 compétiteurs sont majoritairement des amateurs passionnés. Près du circuit, des engins rutilants, colorés et décorés ont également fait le bonheur du public.