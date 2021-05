Grand Prix de Formule 1 de Monaco : un circuit pas comme les autres

Qu'est-ce qui rend le Grand Prix de Monaco si unique ? Est-ce la course dans les rues de la ville ou le port de plaisance et ses yachts gros comme des immeubles ? Pas tellement. C'est plutôt grâce à Jacky, 83 ans. Enfant, il a peut-être aperçu les pilotes signer les autographes aux carabiniers, pousser leurs voitures en direction du casino, et venir, transpirant mais souriant, saluer son altesse Sérénissime, la princesse Grace de Monaco. Et aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela ? "Du bruit ! Mais c'est bon pour la principauté", raconte un passant. Effectivement, c'est bon puisqu'il y a du public. On compte jusqu'à 7 500 spectateurs dans les tribunes, un record en temps de Covid. Alors, Place d'Armes, on imagine volontiers que la Formule 1 remplit les terrasses. Pourtant là, des habitants boivent un Monaco. Voilà un bon exemple de la légèreté monégasque, comme si l'exceptionnel était devenu habituel. C'est comme si raser les murs à 300 km/h devenait la norme. Jeudi, Mick Schumacher a rappelé pourquoi le Grand Prix de Monaco était si beau. C'est qu'à la moindre erreur vous finirez, certes, mais à pieds.