"La Grande Aventure Lego" revient au cinéma

Le gentil Emet et la courageuse Lucy sont de retour avec "La Grande Aventure Lego 2". Accompagnés de leur bande de super-héros, à l'instar de Batman, Superman ou encore Wonder Woman, ils vont explorer de nouvelles galaxies. Un film d'animation dans lequel on a pensé aux petits mais aussi aux plus grands avec des clins d'œil aux classiques de la science fiction.