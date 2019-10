Grande-Bretagne : 39 corps découverts dans un camion.

Un drame épouvantable s'est produit en Grande-Bretagne. La police britannique a découvert 39 corps dans un camion, sans doute des migrants. D'après les autorités britanniques, le camion viendrait de Bulgarie. Les premiers éléments de l'enquête montrent que le véhicule est entré sur le territoire le 19 octobre 2019 à Holyhead, un port situé sur la côte est de l'Angleterre. Le chauffeur, un Irlandais de 25 ans, a été arrêté pour meurtre et immédiatement placé en garde à vue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.