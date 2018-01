Grande distribution : les produits locaux connaissent un franc succès

Manger mieux à un prix équitable, c'est possible ! Dans la grande distribution, la provenance des produits orientent de plus en plus le choix des clients dans leurs achats. C'est même devenu une nouvelle façon de consommer. Dans les grandes surfaces, les produits régionaux sont synonymes de confiance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.