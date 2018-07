Grande foule à Roissy pour accueillir les Bleus

A l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, des supporters sont venus en nombre pour accueillir l'équipe de France. Malheureusement, ils n'ont pas pu voir les Bleus. Mais malgré tout, ils sont heureux d'être champions du monde et n'ont pas hésité de le montrer. Dans l'après-midi du lundi 16 juillet 2018, le rendez-vous est donné aux Champs-Elysées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.