La Grande Guerre a laissé des millions de veuves et d'orphelins à travers l'Europe

La Première Guerre mondiale a été particulièrement marquée par son caractère international. Des soldats venus des quatre coins du monde ont prêté main forte à nos poilus. En Meuse-Argonne, après quatre longues années d'occupation par les adversaires, les familles retrouvent enfin la liberté grâce aux soldats américains, leur seul salut. En effet, les hommes, tous partis sur le front, ont laissé derrière des veuves et des orphelins. Découvrez les images touchantes d'un Américain entouré d'une famille française. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.