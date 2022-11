Grande Guerre : la précieuse collection du souvenir

Sur ces terres, là où se dresse aujourd'hui le musée, des dizaines de milliers d'hommes sont tombés en l'espace d'une semaine. En septembre 1914, la bataille de la Marne annonce l'horreur de la Grande Guerre. Le visiteur embarque avec ces jeunes hommes mal équipés, convaincus d'être rentrés pour Noël, et qui quatre années durant, vont s'enliser dans une guerre de tranchées. La collection d'objets raconte le quotidien des tranchées entre deux combats. Un artisanat de tranchée, obus travaillé, improbable guitare bricolée avec un casque ou une gamelle. Une collection parfois alimentée par les dons de particuliers. C'est dans cet entrepôt, à l'abri des variations de température que seront conservées les prothèses du grand-père d'Annick Léger, dans l'extraordinaire réserve du musée. Près de 65 000 objets, dont 20 000 donnés par des particuliers, soigneusement inventoriés. Parmi ces objets, une pépite va bientôt quitter la réserve et s'offrir au regard des visiteurs lors d'une exposition sur les infirmières durant la guerre. TF1 | Reportage M. Croccel, Q. Danjou, C. Aguilar