Grande marée pour un grand bol d'air

La mer se retire à toute vitesse à Plouguerneau. Pas une minute à perdre pour Christian et Patrick. Depuis tout petits, ils profitent des forts coefficients de marée pour s'aventurer à la pêche à pied. C'est pour eux une chasse aux trésors. "Ici, on soulève les cailloux pour regarder ce qui est en dessous", explique l'un d'entre eux. L'ormeau, tous ces amateurs espèrent en retrouver. Un peu plus loin, Christiane n'a pas hésité à venir jouer du râteau à la recherche de bigorneau. "Il faut fouiller et regarder. Il ne faut pas se tromper", rapporte-t-elle. Pour l'instant, la pêche est bien maigre. Mais qu'importe, ce n'est pas ce qu'elle vient chercher. Mais la patience paie toujours. Après une heure de recherche, le panier se remplit peu à peu. Ici dans le Finistère Nord, la taille minimale d'un ormeau est de neuf centimètres. Avis aux amateurs de pêche et aux amoureux du grand air, les grandes marées se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel, R. Cann