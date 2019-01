Grande Odyssée : des collégiens prennent part à la compétition

L'édition 2019 de la Grande Odyssée, l'une des courses de chiens de traîneau les plus difficiles au monde, débute le 18 janvier. Cette année, des collégiens âgés de douze à quatorze ans sont de la partie. Comme des pros, ils s'élancent sur une boucle de cinq kilomètres à travers la montagne, bravant le froid et dévalant les pentes. Une expérience inoubliable aussi bien pour ces enfants que pour leurs parents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.