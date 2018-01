La Grande Odyssée, la grand-messe des courses de chiens de traîneaux

Pour les férus de courses de chiens de traîneaux, il s'agit de l'un des plus grands rendez-vous de l'année. La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc 2018 a été lancée le samedi 13 janvier dans la petite station de Samoëns. C'est donc parti pour une course de dix jours, avec huit étapes sur près de 1 000 km à travers les Alpes. La neige, le froid, les montées vertigineuses,... voilà ce qui fait les caractéristiques de la Grande Odyssée. Au-delà de la compétition, c'est également un moment de partage entre les mushers et leurs chiens, qui seront livrés à eux-mêmes au milieu de paysages sauvages, prenant parfois des allures de Grand Nord. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.