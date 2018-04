La grande saison des braderies et des brocantes est lancée

Dans certaines régions, la braderie est une tradition. C'est le cas à Houplin-Ancoisne, dans le Nord, où les vide-greniers se font en famille. On vend, on achète et parfois, on découvre des objets improbables dont on ne connaît pas toujours l'utilité. Canard en résine, voitures de collection, vaisselles en porcelaine,... on y trouve un peu de tout. Et petit plus, on a le droit de marchander. Mieux encore, c'est presque une obligation. La saison des vide-greniers est donc lancée et on en comptera des dizaines chaque week-end. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.