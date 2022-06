Grandes manœuvres à l’Assemblée et à l’Élysée

Profiter de chaque instant de cette journée, à peine arrivée à l'Assemblée, Rachel Keke impose son style et sa personnalité. Aujourd'hui, c'est sur l'ancienne femme de chambre, élue dimanche dans le Val-de-Marne, que tous les appareils photo sont tournés. Une fois passée la grille de l'Assemblée, photo de famille en compagnie des 71 autres députés de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas représenté, mais il est bien là. C'est d'ailleurs lui qui assure la visite de l'hémicycle, dans le rôle du guide pour les petits nouveaux. Parmi eux, Mathilde Hignet, 29 ans, qui travaille comme ouvrière agricole dans la ferme de ses parents. Au même moment, il y a une autre ambiance beaucoup plus protocolaire à l'Élysée. Emmanuel Macron consulte les chefs de parti qui auront un groupe à l'Assemblée. Lui, qui n'a qu'une majorité relative, veut trouver une issue à ce qui s'apparente à une impasse. Forte de ses 89 députés, Marine Le Pen entend-elle aborder son entretien avec une exigence. "Que le premier groupe d'opposition, qui est celui du Rassemblement national, soit entendu dans un certain nombre de domaines, qui pour nous sont extrêmement importants". La future présidente du groupe RN à l'Assemblée sera reçue en fin d'après-midi à l'Élysée. TF1 | Reportage N. Gandillot, H. Bonnet