Grandes manœuvres avant les grandes marées dans le nord et l’ouest de la France

Les habitants du Croisic (Loire-Atlantique) commencent, ce vendredi matin, à se barricader. Ici, chacun est équipé, car les rues sont vite inondées par la mer. "On n'est jamais trop prudent ! Je vois bien ce qui se passe dans certaines régions avec les conditions de pluie que l'on peut avoir actuellement. Avoir de l'eau à l'intérieur des maisons, c'est catastrophique", déclare Alain Lavoué, habitant du Croisic. Mais les plus exposés sont les commerces du front de mer. Depuis la tempête Xynthia en 2010, ce gérant installe des batardeaux en bois à chaque grande marée pour sauver ses articles de décoration. Un élu surveille chaque installation, car l'arrivée des grandes marrées l'inquiète. À 110 kilomètres de là, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), la municipalité est aussi mobilisée. Pour Marie-Laure Lefevre, restauratrice, cette aide est indispensable. Ces commerçants surveilleront donc, attentivement la mer. D'autres pourront en profiter. Les grandes marées sont l'occasion de pêcher à pied un peu plus loin que d'habitude. Pour les ostréiculteurs, elles permettent d'accéder aux parcs à huîtres habituellement recouverts d'eau. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel, M. Modicom