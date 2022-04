Grandes marées : appel à la prudence

Les falaises d’Étretat (Seine-Maritime) se sont réveillées au sec. Un paysage rare dû aux grandes marées. Cette famille en a profité pour faire de la pêche à pied. Pendant que les enfants s’amusent, Grégoire les surveille avec attention. L’eau remonte vite. "On habite en Seine-Maritime, donc on connaît les dangers que représente la mer. On fait attention aux horaires et aussi à surveiller que la mer ne remonte pas trop vite", explique le père de famille. Non loin de là, un touriste belge s’approche au maximum de la fameuse aiguille, mais avec prudence. "Il ne faut pas se mettre dans les fers à cheval, les enclumes, il faut garder une bonne distance", affirme-t-il. Samedi, un couple et leurs enfants ont été pris au piège par la marée montante sur cette plage. Les pompiers les ont secourus, comme ils le font régulièrement. Sur la digue, la police municipale fait de la prévention et rappelle les règles à suivre. Certains préfèrent profiter de la vue depuis la plage. Cela n’enlève rien au plaisir. Les grandes marées se terminent mardi. Les prochaines auront lieu dans un mois. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos