Grandes marées : deux morts dans la Manche

Un pêcheur à pied retrouvé prit au piège, secouru par deux ouvriers ostréicoles. Gaël et Fabrice ont tout tenté. Arrivé sur la cale, l’homme est décédé. Ce mardi, à Saint-Martin-de-Bréhal (Manche), plusieurs personnes se sont retrouvées piégés par les grandes marées. Le bilan fait état de deux septuagénaires noyés, et d'une troisième personne en situation d'urgence absolue. "Malheureusement, chaque année, on a toujours des accidents qui sont dus à des conditions climatiques, la plupart du temps, assez exceptionnelles et à une marée très forte", explique Daniel Lécreuil, maire (DVD) de Bréhal. Les courants se mêlent à ceux des rivières. Lorsque la marée remonte, elle gagne un mètre toutes les demi-heures. Régulièrement, les sauveteurs en mer de Bréhal rappellent quelques règles de prudence. La première, c’est de bien connaître les heures de marée. La préfecture maritime appelle à la vigilance. D’importants coefficients de marée sont encore attendus ce jeudi. TF1 | Reportage M. Stiti, L. Barbier, A. Coulon