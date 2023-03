Grandes marées, grand spectacle

Des vagues de plusieurs mètres de haut à Saint-Malo. Un phénomène naturel magnifique qui est presque insaisissable pour cette photographe amateur. "C’est un spectacle inimaginable en plus avec l’arc-en-ciel", déclare cette dernière. Comme elle, nombreux sont venus admirer cette mer agitée. Elle est encore plus belle lors des grandes marées. Tous restent prudents jusqu’à ce qu’elle monte. Après avoir pris la douche, on change de stratégie. Nous sommes plus équipés, nous voilà repartis un peu plus proche de la vague. Pour Martine, il est impossible de s’enlacer. "J’ai mal au bras, tellement je filme depuis tout à l’heure", rapporte-t-elle. D’autres l’observent au sec comme dans ce restaurant. "C’est très agréable au petit déjeuner. On n'arrive plus à détacher nos yeux de la mer", confie cet homme. Après avoir submergé la digue, la marée commence à descendre. La mer se calme, et c’est au tour des surfeurs de profiter de ces vagues si parfaites. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos