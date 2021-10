Grandes marées, grand spectacle et grande prudence

Dès les premières heures du jour, les falaises d'Etretat rayonnent. Paysage inhabituel, la mer s'est entièrement retirée grâce au fort coefficient de marée. "C'est pas le même cadre, ça change, la lumière n'est pas pareille, c'est différent, la mer amène d'autres couleurs", explique un habitant. Joëlle et Raymond viennent de Moselle et observent pour la première fois ce site exceptionnel en période de grande marée. "C'est différent sans eau, la mer descend tellement loin que... c'est impressionnant", racontent-ils. Un spectacle qui donne envie de se balader. Mais attention, il est interdit de traverser la falaise : la marée remonte vite et l'on peut se retrouver piégé. "La plupart des gens ils vont de l'autre côté, la marée remonte. Quand ils arrivent là... trop tard, ils sont piégés, il y a de l'eau", explique un habitué. La mer accompagne ce paysage de carte postale et pour beaucoup, c'est l'occasion de respirer et de redécouvrir le territoire. Ce spectacle naturel va durer jusqu'à samedi.