Grandes marées : Le Mont-Saint-Michel en majesté

Il fallait se lever tôt pour contempler Le Mont-Saint-Michel les pieds dans l'eau. Brigitte est venue avec son petit-fils Matthew avant huit heures. "C'est ce qu'il y a de plus beau. Et puis l'archange là-haut qui brille au soleil, c'est merveilleux", confie-t-elle. La mer est haute et la baie encore calme. "C'est très impressionnant", lance un passant. À l'intérieur, les premiers visiteurs profitent du soleil et des jours fériés. Quelques minutes plus tard, les vagues de la marée sont remplacées par une vague de touristes. "C'est magnifique", "On profite du beau temps et il ne fait pas très froid non plus. On est ravi qu'on ait le week-end prolongé", se réjouissent certains. C'est un flot de visiteurs à l'étroit dans les ruelles. Certains sont stratèges quand d'autres traversent la foule. "C'est un peu galère avec les sacs, mais tout va bien", confie un touriste avec le sourire. Mercredi, 12 000 personnes ont parcouru le mont. Ce jeudi, deux fois plus de visiteurs sont attendus. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby