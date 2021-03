Grandes marées : le Mont-Saint-Michel redevient une île

C'est un paysage inhabituel. Dès les premières lueurs du jour, grâce aux grandes marées, le Mont-Saint-Michel s'entoure d'eau et redevient une île. "Entouré d'eau, il retrouve un petit peu son état d'origine", selon un visiteur. Spectacle exceptionnel, ces grandes marées ne se produisent que deux à trois fois par an. La préfecture maritime appelle toutefois à la prudence, car l'eau monte très vite. Et cela peut surprendre, y compris les plus habitués comme Michel par exemple. "Il faut se méfier des marées, c'est très très dangereux", a-t-il affirmé. Anne et Denis, eux, se sont levés de bonne heure pour être sûrs de ne rien rater. "On veut voir le mont complètement en île, c'est ça qui est intéressant", ont-ils confié. Ce lundi matin, ils étaient une trentaine de courageux a braver le froid pour profiter du Mont-Saint-Michel. "C'est impressionnant de le revoir avec toute cette eau autour, c'est franchement magnifique", a exprimé l'un d'eux. Les grandes marées sont attendues jusqu'à mercredi.