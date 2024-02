Grandes marées : les digues fragilisées

C'est l'inspection après la tempête. Ce mardi matin, ce responsable de la ville vérifie les récentes consolidations sur cette digue. Dimanche, les fortes vagues poussées par le vent ont endommagé l'édifice. Dans l'après-midi, des travaux d'urgence ont dû être lancés à l'aide de pelleteuses. Sept brasseries et quatre logements ont été temporairement fermés le temps de tout inspecter. Ce mardi, plusieurs promeneurs sont venus constater des dégâts sur le sillon. À côté, un hôtelier vit au rythme des marées depuis sept ans. Il protège son établissement à chaque coup de tabac. Malgré son expérience, la nature reste toujours imprévisible. Un peu plus loin, tout au bout de la digue, ces bâtiments sont régulièrement exposés à chaque tempête. Victor vient régulièrement voir ce spectacle. Le mois prochain, de nouvelles grandes marées sont attendues. On annonce des coefficients de 116. En comparaison, ceux du week-end dernier étaient de 109. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec, L. Baud