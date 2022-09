Grandes marées, les épaves se découvrent

Ce lundi matin, les pêcheurs ont un terrain exceptionnel. Ils ramassent les moules accrochées à l'immense morceau d'acier, qui n'est autre qu'une épave de bateau. Une fois par mois, la mer se retire suffisamment pour les voir et les approcher. Sur nos côtes, on compte 350 épaves de bateaux victimes d'avaries, de météo capricieuse ou de la guerre. L'histoire du Crested Eagle est tragique. En 1940, il est l'un des navires réquisitionnés pour sauver les soldats britanniques et français, encerclés par les Allemands. Ce bateau est l'un des plus grands de l'époque avec 91 mètres, où 300 personnes ont péri. Avant de transporter des soldats, ce bateau à aubes était d'abord un navire de ligne. "Il était très connu des Anglais puisque c'était un peu un bateau de prestige", raconte Bruno Pruvost, guide à la Société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie. Après la guerre, les trois quart du bateau ont été rasés. Il reste aujourd'hui sa coque, en partie enfouie dans le sable. Les grandes marées se poursuivent encore ce mardi, dernier moment pour redécouvrir cette page marquante de notre histoire. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier