Grandes marées, les plages reculent de plusieurs mètres

Les grandes marées du week-end ont laissé des traces sur les plages de l'île d'Oléron (Charente-Maritime). Sous la dune rongée par les vagues apparaissent des canalisations. Les commerces éphémères ne sont plus qu'à quelques mètres. Heureusement, sur cette partie de l'île, les habitations sont encore loin. François, conducteur d'un petit train touristique depuis plus de 15 ans, est un spectateur privilégié du recul du trait de côtes. Il nous montre ce que signifie l'avancée de l'océan. Chaque année, il doit démonter des rails pour qu'ils ne finissent pas dans l'eau. L'île d'Oléron est l'endroit en Europe où l'érosion est la plus forte. L'océan avance de 25 mètres en moyenne par an. Dans les prochains mois, aucun travaux d'enrochement n'est prévu. Les autorités se préparent déjà à l'affluence touristique de l'été prochain. "La solution consiste à accompagner plutôt que de lutter contre la nature. L'accès aux plages va être aménagé pour éviter d'abîmer la dune au moment des flux de l'été. De la même façon que les parkings seront le moins important possible pour favoriser les mobilités douces", déclare Christophe Plassard, député de la cinquième circonscription de Charente-Maritime. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, O. Lorthios