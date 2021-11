Grandes marées pour le dernier week-end des vacances à Pornichet

La mer n'a pas fini de descendre que les premiers pêcheurs à pied arrivent déjà. Ce sont les connaisseurs comme Alain et son frère qui aiment profiter des rochers avant tout le monde. "Il faut venir deux heures avant la marée basse pour pouvoir commencer à pêcher", lance l'un d'eux. D'autres comme Bernard ont déjà des idées en tête pour le festin qui s'annonce. "Des palourdes farcies", se réjouit-il. Les coefficients de marées sont forts ce vendredi. La mer se retire plus loin que d'habitude et découvre des rochers qui regorgent de trésors. Maëlys en a trouvé un dont elle est très fière. "J'ai attrapé une étoile de mer", lance la petite fille. "Ça lui fait découvrir la nature, l'environnement et puis, elle aime bien apprendre", explique sa mère. La pêche à pied est toutefois réglementée. Sur son panier, Lionnel a des quantités et des calibres à respecter. "Il faut regarder différents diamètres qui correspondent à différents coquillages", explique-t-il. Les grandes marées doivent se poursuivre tout le week-end. Les plus forts coefficients sont attendus samedi matin.