Grandes marées : quand les épaves se découvrent

C'est un trésor à 150 mètres de la côte. Il ne se révèle qu'à marée basse, quand les coefficients sont élevés, comme ce dimanche. À mesure que la mer se retire, une épave apparaît dans le sable. Willy a profité de ce spectacle avant le levé du jour. Des vestiges rarement visibles sauf ce matin grâce aux grandes marées. La coque du navire était accessible, une chance pour cet amateur de moules. Mollusques et crustacés sont désormais les seuls occupants de ce vaisseau fantôme, Crested Eagle. Ce paquebot à vapeur de 91 mètres a fait naufrage en 1940 pendant l'opération Dynamo. Tout le monde connaît son histoire. A bord de ce bateau, 300 personnes périrent. Trace des guerres du siècle dernier, plus de 400 épaves gisent encore sur l'immensité des plages du nord et du Pas-de-Calais. Mais ces navires échoués ne dévoilent leurs secrets qu'un court instant. Déjà la marée remonte, quelques minutes plus tard, ils ne sont déjà plus qu'un souvenir. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier