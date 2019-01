Les grandes marées, un paradis pour les pêcheurs à pied

À l'occasion du pic de grandes marées du 23 janvier 2019, les plages ont dévoilé tous leurs trésors à Carantec, dans le Finistère. De quoi réjouir les promeneurs qui sont venus nombreux pour profiter du spectacle. Les pêcheurs à pied, de leur côté, ont exploré le terrain pour ramasser des palourdes, des coques et des crabes. Les plus habitués ont même pu dénicher des coquilles Saint-Jacques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.