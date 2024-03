Grandes tablées : des petits prix et des amis !

Nicole s'apprête pour un événement qu'elle attend avec impatience. Tous les midis, cette retraitée sort manger au Ritz. Il ne s’agit pas du célèbre établissement parisien, mais d'un restaurant municipal à Annecy (Haute-Savoie), réservé au plus de 60 ans. Sur de grandes tablées, on discute, on rigole. L’objectif est avant tout de lutter contre l’isolement. Les habitués sont même devenus amis. "On mange bien. On retrouve ses amis. Et on n‘a pas besoin de faire les courses, pas besoin de faire la vaisselle, pas besoin de faire la cuisine", affirme un senior. La mairie d’Annecy gère cinq restaurants réservés aux seniors. Tous affichent presque complet. Les retraités payent selon leur moyen, entre deux et treize euros pour un repas équilibré. Passé 13 heures, le restaurant se transforme en salle de jeu. La convivialité se prolonge encore quelques heures. C’est un service essentiel dans une ville où les plus de 60 ans représentent un quart de la population. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Fargeot, R. Ribeiro