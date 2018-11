Grandrif : les villageois se mobilisent pour faire rejaillir la source de la Jarpe

A Grandrif, dans le Puy-de-Dôme, 184 villageois se sont retroussés les manches pour dégager l'accès à la voûte qui a protégé la source de la Jarpe. Une réhabilitation qui a également pour objectif de sauver leur patrimoine naturel déjà exploité au 19e siècle. Grâce aux efforts des bénévoles, des premières bouteilles ont été récoltées. Et pour déguster l'eau gazeuse et ferrugineuse, presque tous les habitants se sont mobilisés. Toutefois, l'association a besoin de récolter 15.000 euros pour faire revivre cette eau de source. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.