Grands événements sportifs : la France est-elle au niveau ?

Ce lundi matin, nous rencontrons Nicole et Nadine. Pour résumer, elles sont scandalisées. "C'est honteux, c'est triste. Est-ce que c'est la faute des Français ou des Anglais, moi, je n'en sais rien" ; "C'est la faute de ceux qui font des faux billets. On va dire ça comme ça", s'expriment-elles. Au café, en lisant le journal, on s'interroge également. "Il va falloir régler le problème, mais comment ? Il y a plusieurs personnes qui sont fautives là-dedans. Ce n'est pas uniquement le foot par lui-même", lance un habitant. Des supporters qui passent au-dessus des barrières, d'autres gazés par des bombes lacrymogènes, des violences avec la police ... la totalité des gens rencontrés ce lundi sont choqués par les images. Alors une question se pose désormais : comment vont se passer les JO à Paris ou la Coupe du monde de Rugby l'an prochain dans le pays ? Ici, à Hazebrouck (Nord), on n'est pas très rassuré. En attendant, les Anglais demandent à l'UEFA l'ouverture d'une enquête officielle. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas