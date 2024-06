Grands matelots sur petits bateaux

Lui ne joue pas, eux non plus ne s'amusent pas... ils s'entraînent. Ce petit jouet est en fait une réplique d'un vrai bateau. Ici, tout est reproduit à petite échelle. Ce pétrolier mesure dans la réalité 360 mètres de long pour 70 mètres de large, l'équivalent de trois terrains de football. Ce centre d'entraînement situé en Isère est le plus ancien et le plus grand du monde avec cinq hectares de lacs. Ces maquettes, truffées de technologie, attirent des capitaines de tous les pays. Sébastien Gosselin, capitaine de pétrolier, lui, vient de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et rêvait de faire escale ici. Pendant une semaine, les stagiaires essayent des manœuvres difficiles et ont le droit à l'erreur dans un métier où elle peut être fatale. Pour apprendre à réagir dans l'urgence, les capitaines peuvent s'entraîner sur un Canal de Suez miniature. Pétroliers, gaziers, porte-conteneurs, bateaux de croisière... Depuis plus de 60 ans, seuls les capitaines les plus chanceux peuvent accéder à ce monde maritime miniature. TF1 | Reportage S. Agi, É. Nappi, J. Chaize