Granite, la célèbre pierre sèche de l'Aubrac

En Aubrac, le granite est omniprésent. Depuis la nuit des temps, cette pierre sèche dessine le paysage, si bien que les hommes en ont fait des fontaines, des piquets de clôtures, des maisons et des églises. Dans la région, nombreux sont les passionnés de cette pierre qui exercent un métier s'y rapportant. C'est le cas de Yannick Delmas, un artisan bâtisseur à Lacroix-Barrez. Outre cela, le granite a également de nombreuses vertus. Elle favorise la médiation et la sérénité des randonneurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.