Grave accident lors d'un stage de poney : quinze enfants blessés

Ce mardi soir, vers 23h30, à Saint-M'Hervé (Ille-et-Vilaine), un groupe d’enfants en colonie de vacances emmène les poneys au champ. L’une des bêtes s’affole, agite le troupeau. Dans leur fuite, les animaux ont bousculé et renversé le groupe. Une voisine a compris qu’il se passait quelque chose en entendant les secours. Les enfants et leurs accompagnants ont été évacués dans les hôpitaux de Rennes, de Fougères et de Vitré. Mardi, à minuit, trois enfants étaient dans un état grave. "Leur état est stationnaire. Actuellement, le pronostique est favorable", confie le professeur Louis Soulat, responsable Samu - Urgences. Dans le village de Saint-M'Hervé, de 1 300 âmes, habitants et commerçants sont bouleversés. "Ce sont vraiment des professionnels et qui ont vraiment l’habitude, depuis des années, de travailler avec du jeune public", se rassure néanmoins une boulangère. Une enquête a été ouverte par le parquet de Rennes. Une cellule médico-psychologique est mise en place au centre équestre pour les onze enfants indemnes et leurs animateurs. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec