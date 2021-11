Graveur de bijoux : de l'or au bout des doigts

Sculpter, travailler le métal sur quelques millimètres carrés. Dans un atelier, les artisans ont des airs de laborantins. Les yeux rivés à ses loupes binoculaires, Bruno Lévêque perpétue un art ancestral. Sa spécialité est la gravure de blason sur des chevalières. Depuis le XIIème siècle, ce bijou sert à imposer un sceau. La cire révèle les détails des armoiries. Il faut graver en creux et à l'envers à l'aide d'échoppes. Chaque trait exige une maîtrise parfaite. Ce métier, Bruno l'a choisi il y a plus de 40 ans. Il aime le transmettre. Elodie travaille depuis neuf ans à l'atelier et elle s'est formée avec lui. Rose, elle, est en apprentissage depuis un mois et demi. Elle doit sculpter sa première chevalière en or et tout commence par la bonne exécution du geste. Bague, bracelet, médaille, et orfèvrerie, on grave ici toutes sortes de bijou. En perpétuant ce savoir-faire, Bruno et Rose partagent une même fierté. L'art du graveur fait ainsi de chaque bijou une pièce unique. C'est le symbole d'une histoire ou d'une marque d'affection. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély