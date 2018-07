Grèce : Athènes, en proie à de violents feux de forêts

Après la Suède, c'est au tour de la Grèce d'être victime d'importants feux de forêts. Ce matin du 24 juillet 2018, c'est un décor macabre que les secouristes découvrent à 30 mètres d'une plage d'Athènes. Piégés dans leurs habitations ou dans leurs voitures, 25 personnes ont été carbonisées. Même constat dans un village situé à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Athènes, où 50 habitants ont été piégés par le feu. Ceux qui ont pu atteindre la mer ont été évacués par des flottilles, regardant avec impuissance leurs biens calcinés. En tout 600 pompiers ont été mobilisés pour combattre ces feux mais le gouvernement grec appelle à l'aide. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.