Grèce, le feu aux portes d'Athènes

Alors que les feux semblaient maîtrisés, en pleine nuit, le patron de cet entrepôt a été surpris par la fumée aux portes d'Athènes. Après la peur, le maire d'Anthoussa, un secteur ravagé par les flammes, doit maintenant affronter la colère de ces administrés. "C'est une malédiction. Pourquoi il n'y avait pas de pompiers ? Comment on va reconstruire ? C'était toute notre vie (...) L'État me propose 600 euros de compensation, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça", affirme Polyxeni Stefanatou, une habitante d'Anthoussa. Comme celle de cette dame, une quarantaine d'autres maisons ont été touchées dans tout le village. "Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi on a vu qu'un seul camion de pompiers quand tout a brûlé", rapporte Iorgus Marakoulis, maire des communes d'Anthoussa. Dans ce secteur, les vents ont soufflé à plus de 130 kilomètres heures, voilà pourquoi l'incendie a progressé si rapidement. Le vent explique aussi la persistance des feux dans le pays. Les policiers sont toujours à la recherche de l'homme suspecté d'avoir allumé le brasier. TF1 | Reportage M. Brossard, L. D'Hallivilée, F. Mignard