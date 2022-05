Grégory Lemarchal : une maison pour les adolescents malades

Les parents de Grégory Lemarchal ont créé une association pour récolter des fonds. Première récompense, la construction de cette maison non médicalisée : "La maison Grégory Lemarchal". Accueillir des malades pour les aider, telle est leur volonté. Ici, tout a été pensé pour eux. Différents ateliers leur seront proposés. Pour Sabrina, l'une des premières pensionnaires, il s'agit d'oublier les hôpitaux : "J'ai été greffée il y a quatorze ans et l'année dernière j'ai vécu une étape un petit peu compliquée dans la maladie. Il n'y a pas que l'opération qui est lourde, il y a tout le cheminement de la maladie et toutes les étapes qu'on peut traverser. Le corps subit beaucoup et la vie personnelle aussi". Faire du sport, parler à des professionnels, se retrouver, tout est fait pour soulager le quotidien des patients durant quelques jours. Après leur séjour ici, ils rentreront chez eux, plein d'espoir, toujours aidés par l'association. Grégory aurait applaudi à cet espace de vie. TF1 | Reportage J. Chubilleau, A. Ifergane