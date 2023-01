Grêle : les sinistrés se sentent abandonnés

Un paysage avec des toitures encore bâchées, voici à quoi ressemble Féniers (Creuse). Des toits de toutes les couleurs également dans la commune voisine de Clairavaux (Creuse). Les habitants sont toujours dans l’attente des réparations, sept mois après un orage de grêle particulièrement intense. Cet épisode a laissé des traces aussi bien sur les toitures que dans les mémoires. Avec 80% des habitations touchées dans la commune, les artisans couvreurs sont débordés, et doivent aussi faire face à la pénurie de matériaux comme les ardoises. En attendant, un éleveur ne peut plus se servir de sa stabulation afin d’éviter à ses vaches de subir les courants d’air et l’humidité sur la paille. La situation est également difficile pour plusieurs bâtiments appartenant à la commune, comme une chapelle. Des travaux équivalents à son budget annuel, et le rapport d’expertise se fait attendre pour connaître la prise en charge de l’assurance. Dans l’attente de solution, tous espèrent que les bâches résisteront au froid et à l’hiver. TF1 | C. Parédès, E. Sarre