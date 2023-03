Grêle, où sont passées les tuiles ?

Des maisons bâchées, des toitures rafistolées, on en trouve un peu partout dans l'Allier en ce moment. Neuf mois après le violent orage de grêles qui avait frappé plusieurs départements, de nombreux sinistrés attendent toujours. "Tout ce qui est isolation a été dégradé suite aux intempéries. Donc, il fait froid dans la maison", rapporte Yannick Benoist, sinistré à Bellerive-sur-Allier. Il espère une réparation en mai sans aucune certitude. Les tuiles, tout le monde en manque. Les couvreurs, eux-mêmes, sont livrés au compte-gouttes. La crise a commencé au moment du confinement. De nombreux Français se sont lancés tous en même temps dans la rénovation de leurs logements. Alors que les usines de terre cuite s'étaient arrêtées. Direction l'Alsace dans l'une des plus grosses usines de tuiles en terre cuite de l'Hexagone. Difficile d'accélérer la fabrication. Ici, entre malaxage de l'argile, moulage, séchage et cuisson à 1 000 °C, il faut presque deux jours pour produire une tuile. TF1 | Reportage A. Hanout, A. Mersi, E. Fourny