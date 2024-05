Grêle, pluie, vent : les dégâts des orages dans le Sud-Ouest

D'abord, un ciel sombre et menaçant. Ce nuage s'appelle un arcus et n'augure rien de bon. En fin d'après-midi ce samedi, la menace s'est muée en déluge à Dax (Landes) et dans ses environs. Certains vidéastes amateurs s'en amusent, mais ces orages ont fait des dégâts, comme à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), où plusieurs toitures ont été endommagées par les fortes rafales de vent. Les pompiers ont procédé à une vingtaine d'interventions, notamment pour déblayer les routes et sécuriser les toitures. Gérard Lebloas, sinistré, affirme n'avoir jamais vécu un phénomène d'une telle puissance. Ce samedi, le Sud-Ouest du pays a été traversé par de violents orages, 14 000 impacts de foudre ont frappé la région. La grêle, des pluies torrentielles et des rafales à près de 70 km/h ont provoqué des ruptures électriques. Ce dimanche matin, 5 000 foyers restent encore privés d'électricité. Dans l'après-midi, des pluies abondantes sont attendues dans le Languedoc-Roussillon. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Vieira